ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. İlçede sabah saatlerinde etkili olan dolu yağışı, günlük yaşamı olumsuz yönde etkilerken, vatandaşlara zor anlar yaşattı. İlçede kırsal alanlarda ceviz tanesi büyüklüğünde dolu, kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü. Dolu yağışı kısa sürdü.
(Görüntülü) Siverek'te ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. İlçede sabah saatlerinde etkili olan dolu yağışı, günlük yaşamı olumsuz yönde etkilerken, vatandaşlara zor anlar yaşattı. İlçede kırsal alanlarda...
14 Haziran 2018 Perşembe 13:27
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