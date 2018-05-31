Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, belediye ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı işbirliğiyle 400 yetim ve öksüze iftar yemeği verildi. Tarihi Paşa konağı sosyal tesislerinde yetim çocuklar ve ailelerinden oluşan bin kişinin katıldığı iftar yemeğine katılan Belediye Başkanı Resul Yılmaz, ailelerle bir süre sohbet ederek yetim ve öksüz çocuklarla yakından ilgilendi. Mübarek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni eden Başkan Yılmaz, Mübarek bir aydayız, Ramazan'ı şeriflerinizi bir kez daha tebrik ediyorum, hayırlara vesile olsun diyorum. Öyle sanıyorum ki artık geleneksel bir hale geldi, her yıl İHH ile birlikte Siverek Belediyesi olarak siz değerli kardeşlerimizle, sevgili yavrularımız ile bir araya gelmeye çalışıyoruz, bir araya geliyoruz dedi.
(Görüntülü) Siverek'te 400 yetim ve öksüze iftar
Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, belediye ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı işbirliğiyle 400 yetim ve öksüze iftar yemeği verildi. Tarihi Paşa konağı sosyal tesislerinde yetim çocuklar...
31 Mayıs 2018 Perşembe 16:38
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.