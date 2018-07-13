(Görüntülü) Siverek'te 18 engelliye akülü tekerlekli sandalye

Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesinde belediye tarafından bedensel engelli 18 vatandaşa akülü tekerlekli sandalye hediye edildi. İlçede oturan engellilere yönelik çalışma başlatan Siverek Belediyesi Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, evlerinden çıkamayan 18 engelli vatandaşın akülü tekerlekli sandalye ihtiyacı olduğunu belirledi. Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz'ın talimatıyla temin edilen akülü tekerlekli sandalyeler, engelli vatandaşlara hediye edildi. Sosyal ve Yardım İşler Müdürü Ahmet Demirezen, "Engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak adına 18 engellimize akülü tekerlekli sandalye temin ettik. Başkanımız Resul Yılmaz'ın talimatları doğrultusunda merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapılmadan daha önce tespit edilen engelli kardeşimize akülü tekerlekli sandalyelerini teslim etmeye başladık. Hayatları boyunca evlerinden dışarı çıkamayan bu kardeşlerimiz inşallah bundan sonra gönül rahatlığıyla çarşıya çıkarak gezme imkanı bulacak" dedi. Akülü tekerlekli sandalyeye kavuşan engelliler ise Belediye Başkanı'na teşekkür etti.