(Görüntülü) Sivas ve Tokat'ta CHP teşkilatlarından 'saldırı' tepkisi

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Sivas ve Tokat İl Teşkilatları dün Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit cenazesinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılan saldırıyı kınadı. CHP Sivas İl Başkanı Ahmet Turan Temel, "Yapılan sıradan bir protesto değildir, yapılan sıradan bir provokasyon da değildir. Bu son derece organize bir eylemdir" dedi.



CHP Sivas İl Teşkilatı ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılan saldırıya basın açıklaması düzenleyerek tepki gösterdi. Kent meydanında gerçekleştirilen basın açıklamasına CHP il ve ilçe teşkilatları ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Yaklaşık 50 kişilik grup 'Başkana uzanan eller kırılsın', 'Vur vur inlesin çeteler dinlesin', 'Genel Başkan onurumuzdur' sloganları attı.



'BU SON DERECE ORGANİZE BİR EYLEMDİR'



Burada basın bildirisini okuyan CHP İl Başkanı Ahmet Turan Temel, yapılanın hain bir saldırı olduğunu belirterek, "Bu hain saldırı aynı zamanda Şehidimiz Yener Kırıkçı'ya ve onun ailesine karşı da yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Yapılan sıradan bir protesto değildir, yapılan sıradan bir provokasyon da değildir. Bu son derece organize bir eylemdir. Bu hain saldırı ülkemizin demokrasisine, birlik ve beraberliğine ve iç huzuruna karşı yapılmıştır. Biz CHP'nin her bir üyesi olarak, bu hain saldırıyı gerçekleştiren zavallıların arkasındaki güçlere karşı dimdik ayaktayız, ayakta durmaya da devam edeceğiz" dedi.



TOKAT'TA DA AÇIKLAMA



CHP Tokat İl Başkanlığı da Cumhuriyet Meydanı'nda açıklama yaptı. Basın açıklamasına CHP İl Başkanı Mustafa Duran, İYİ Parti Tokat İl Başkanı Ömer Sağol ve yaklaşık 250 kişi katıldı. CHP İl Başkanı Mustafa Duran açıklamasında saldırının kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Duran, "Bu saldırının ardındaki güç ve azmettiriciler derhal yargı önüne çıkarılmalıdır. Bu girişimin failleri bellidir. Bu güvenlik zaafiyetine sebebiyet verenler, saldırıların büyümesine seyirci kalanlar hakkında derhal gereken işlem yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

