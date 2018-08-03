(Görüntülü) Sivas'ta yaz mevsiminde kaplıca ilgisi

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - SİVAS'ta bulunan Sıcak Çermik Kaplıcası, yaz aylarında kent sakinleri ve grubetçilerin en gözde mekanları arasında yer alıyor. Sivaslılar, sıcak havaya rağmen sıcak suya girerek, keyif yapıyor.



Sivas merkeze 20 kilometre uzaklıkta yer alan ve işletmeciliği Sivas Belediyesi'nce yapılan Sıcak Çermik Kaplıcası, yaz aylarında kent sakinlerinin en gözde mekanları arasında yer alıyor. Özellikle yurt dışında yaşayan gurbetçilerin yaz aylarında geldiği kaplıcada yoğunluk yaşanıyor. Hava sıcaklığının ortalama 30 derece olduğu kentte Sivaslılar, ortalama sıcaklığı 45 ile 48 derece arasında değişen kaplıca suyunda keyif yapıyor. Kaplıcanın yanındaki mesirede piknik yapanlar, daha sonra suya giriyor. Florür içeren kalsiyum, magnezyum, sodyum ve karbonat klorürlü olmasıyla dikkat çeken kaplıca suyu, romatizmal ve sinirsel rahatsızlıklar ile adale, kadın, deri ve böbrek hastalıklarına iyi geliyor.



Kaplıcanın sorumlusu Erhan Yılmaz, "Sıcak Çermik Kaplıcaları'nın suyunun içerisinde yüksek derecede mineraller vardır. Magnezyum, bikarbonat, kalsiyumlu özel bir sudur. İçerisindeki demir oksit ile oksijenin buluşması sonucunda kükürtle sararmış olduğu renkle suyumuz sarı bir renge sahiptir. Bu suyun özellikleri hastalıklar olarak baktığımız zaman kadın hastalıkları, iç hastalıklar, böbrek rahatsızlıkları, idrar yolu hastalıkları gibi birçok hastalığa iyi geldiği gözlemlenmektedir" dedi.



'DAHA ÇOK YAZIN TERCİH EDİLİYOR'



Kent sakinlerinin sıcak havaya rağmen sıcak suyu tercih ettiğini anlatan Yılmaz, "Şu an dışarıda 36 derece sıcaklık hissedilmekte. Bizim sıcak çermiğimizdeki kaplıcamızın suyu ise 48 derece; ama insanlarımız, dışarıdaki sıcaklığa aldırmadan 48 derecedeki suya çok rahatlıkla girebiliyorlar. Sıcak Çermik Kaplıcaları'na insanlarımız, daha çok yazın gelmekte ve ilgi gösteriyorlar. Termal turizm aslında kışın daha fazla artarken, Sivas'ta daha çok yazın tercih ediliyor. Bunun sebebi ise Sivaslıların genelde gurbette olması ve dışarıdan buraya gelmesi. Buradaki insanlara sorduğumuz zaman çoğu Avrupa ülkelerinden İstanbul'dan İzmir'den gelen insanlardan oluşuyor. 4 havuzumuz ve 30 banyomuzla günlük yaklaşık 3 bin kişiye hizmet veriyoruz. İnsanlarımız dışarıdaki sıcaklık ve suyun sıcaklığına aldırmadan 48 derecedeki suya saatlerce girmekte ve zamanlarını geçiriyorlar. Bu suya girmek isteyen diğer insanları da buraya bekliyoruz" diye konuştu.



​'BU SUDA ŞİFA BULUYORUZ'



Hollanda'dan Sivas'a gelen gurbetçi Mustafa Yıldırım ise sıcak havada sıcak sudan etkilenmediklerini belirterek, "Aksine biz daha çok sıcağa girmek istiyoruz; çünkü biz sıcağı görmüyoruz. Demir eksikliğimiz var. Demir eksikliği olduğu için sıcak yerleri tavsiye ediyoruz. Bu yüzden sıcak havalarda buralara gelmeyi daha çok seviyoruz" dedi.



İstanbul'dan kaplıcaya gelen Erdal Binkanat da "Yazın izne ayrıldıktan sonra kaplıcalara, tatile geliyoruz. Sıcak havada bu suya girmekten kesinlikle rahatsız olmuyoruz. Bu sudan şifa buluyoruz. Dışarının sıcaklığı ne kadar bizi etkilese de buranın sıcaklığı bizi etkilemiyor" diye konuştu.