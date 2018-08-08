Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Haliç'teki 3 köprü yarın gece bir süre kapatılacak
Haliç'teki 3 köprü yarın gece...
Adalet Bakanı Gül'den dava kotası açıklaması
Bakan Gül açıkladı: Davalarda süre...
Muharrem İnce: CHP kurultay için bir gün bile beklememelidir
CHP'de kurultay kavgası büyüyor
Akar'dan ABD'ye tepki: Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Karşılıksız kalmayacak

(Görüntülü) Sivas'ta 'ucuz et' kuyruğu

Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, () SİVAS'ta vatandaşlar, Et ve Süt Kurumu Kombina Müdürlüğü'ne ait satış mağazasında piyasaya göre yaklaşık 10 lira daha ucuza et alabilmek için kuyrukta bekliyor. Sularbaşı Mahallesi İmam...

Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, () SİVAS'ta vatandaşlar, Et ve Süt Kurumu Kombina Müdürlüğü'ne ait satış mağazasında piyasaya göre yaklaşık 10 lira daha ucuza et alabilmek için kuyrukta bekliyor. Sularbaşı Mahallesi İmam Hatip sokakta bulunan Et ve Süt Kurumu'nun tek satış mağazası önünde sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruğa girenler, ucuz et alabilmek için saatlerce bekliyor. Satış mağazasında kıymanın kilosu 28, kuşbaşının ise 31 liradan satılıyor. Ayrıca çiğ köftelik et 36, rosto 36, pirzola 50, kavurmanın kilosu ise 46 liradan satılıyor. Piyasaya göre ucuz olan fiyatlar nedeni ile kombinanın satış mağazası yoğun ilgi görüyor. 'KASAPLARIN YANINA GİDİLMİYOR' Kent merkezindeki satış mağazalarının sayısının artmasını isteyen vatandaşlar ucuz et almaktan memnun olduklarını söyledi. Et almak için sırada bekleyen Mehmet Ali Karamanoğlu, "İnşallah mağaza biraz daha genişletilir. Burayı tercih etmemizin nedeni, devlet garantisi olması, temiz olması, fiyatının ucuz olması nedeniyle tercih ediyoruz" dedi. Mağazanın daha erken açılması gerektiğini belirten Selahattin Akyel ise, "Millet kuyrukta bekliyor. Sucuk ve kavurma aldım. Temiz ve ucuz et. Kasapların yanına gidilmiyor. Serbest piyasayı kaldırmaları lazım" diye konuştu. Tek mağazanın yeterli olmadığını söyleyen Ramazan Yıldız ise "Bir kaç tane şube daha açılmalı. 40 dakikadır sırada bekliyorum. Devlet güvenirliği olduğu için tercih ediyoruz. Kasaplara göre fiyatlar çok iyi. Fiyatlar hemen hemen yarı yarıya" dedi. Sivas'ta kasaplarda ise kıyma fiyatı 38-40 lira arasında değişen fiyatlardan satılıyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328