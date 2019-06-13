Hakan KALELİ- Uğur YİĞİT/SİVAS, () - SİVAS'ta, aniden bastıran şiddetli yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yeşilyurt ve Kılavuz mahallelerindeki bazı ev ve iş yerlerinin bodrum ile zemin katlarını su bastı. Kentte öğleden sonra etkili olan sağanakta cadde ve sokaklar, kısa sürede göle döndü. Şiddetli yağmur nedeniyle yollardaki sürücüler, zor anlar yaşadı. Yeşilyurt ve Kılavuz mahallelerindeki bazı ev ve iş yerlerinin bodrum ile zemin katlarını su bastı. Suyla dolan evlerde bulunan eşyalar, kullanılamaz hale geldi. Şarkışla'da da sağanak nedeniyle sanayi bölgesindeki dükkanları su bastı. İlçe sakinleri, evlerine dolan suyu kovalarla tahliye etmeye çalıştı.
(Görüntülü) Sivas'ta sağanak etkili oldu
Hakan KALELİ- Uğur YİĞİT/SİVAS, () - SİVAS'ta, aniden bastıran şiddetli yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yeşilyurt ve Kılavuz mahallelerindeki bazı ev ve iş yerlerinin bodrum ile zemin katlarını su bastı. Kentte öğleden...
13 Haziran 2019 Perşembe 17:46
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.