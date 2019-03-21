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(Görüntülü) Sivas'ta nevruz kutlaması

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, () - SİVAS'taki Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde, nevruz kutlaması düzenlendi. Kutlamaya katılanlar, yakılan ateşin üzerinden atlarken, Vali Salih Ayhan'ın il protokolüyle tokuşturduğu yumurta kırılmadı. Atatürk...

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, () - SİVAS'taki Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde, nevruz kutlaması düzenlendi. Kutlamaya katılanlar, yakılan ateşin üzerinden atlarken, Vali Salih Ayhan'ın il protokolüyle tokuşturduğu yumurta kırılmadı.

Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde düzenlenen programa; Vali Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Sami Aydın, il protokolü, kurum müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla devam etti. Halk oyunları gösterileri sonrası protokol üyeleri, izci öğrencilerin dağıttığı renkli yumurtaları tokuşturdu. Vali Ayhan'ın il protokolüyle tokuşturduğu yumurta kırılmadı.

Sivas Demirciler Esnaf Odası'nca temsili demir dövme etkinliği gerçekleştirildi. Programa katılan il protokolü, temsili olarak demir dövdü. Programa katılanlar, alanda yakılan ateşin üzerinden atladı. Sporcular tarafından koreografik ok atımı gerçekleştirildi. Vali Ayhan ve beraberindekiler de ok attı. Program, Ticaret ve Sanayi Odası'nca katılımcılara etli bulgur pilavı ve ayran ikram edilmesiyle son buldu. 

Kutlama alanının dışında ise Orman Haftası dolayısıyla Orman Fidanlık Müdürlüğü'nce temin edilen fidanlar dağıtıldı. 'Spor Sivas Projesi' kapsamında düzenlenen bisiklet yarışının da startı verildi. 


 

 

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