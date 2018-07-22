(Görüntülü) Sivas'ta KPSS heyecanı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()-SİVAS'ta kamu kurumlarında işe girmek isteyen lisans mezunu adaylar Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı yaşadı. Adaylar sınavda ter dökerken, aileler dışarıda çocuklarının başarısı için dua etti.



2018 yılı lisans düzeyi KPSS öğretmenlik ve kamudaki kadrolar için 4 oturumda gerçekleştirilecek Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) birinci oturumu saat 10.00'da başladı. Erken saatlerde sınavın yapılacağı merkezlere gelen adayların heyecanlı olduğu görüldü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) yerleşkesinde sınava girecek adaylar, giriş belgelerini göstererek ve arama yapılarak içeriye alındı. Birçok aday yanlarında getirdiği araba anahtarı, çanta, cüzdan, telefon, kent kart, koltuk değneği gibi eşyalarını salon girişinde bıraktı. Saat 10.00 itibariyle ise kapılar kapanarak geç kalanlar sınava alınmadı.



1 yıldır sınava hazırlanan adaylardan Furkan Uzunoğlu, kolunun alçıda olduğunu ÖSYM'ye bildirmediği için sınava alınmadı. Sınava giremeyen Uzunoğlu, "Kolum alçıda olduğu için bilmiyordum. O yüzden de almadılar. Alçılı almak yasakmış. Giriş belgesinde böyle bir şey yazmıyor. Bize de böyle bir bilgilendirme olmadı" dedi.



Sınava girenlerin aileleri ise okul bahçelerinde Kuran okuyarak sınavdaki yakınlarının başarısı için dua etti.