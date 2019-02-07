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(Görüntülü) Sivas'ta kar yağışı etkili oldu

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - SİVAS'ta dün gece kar yağışı etkili olurken, 120 köy yolu ulaşıma kapandı. Sivas'ta gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar aralıklarla süren kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Tarihi kent...

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - SİVAS'ta dün gece kar yağışı etkili olurken, 120 köy yolu ulaşıma kapandı. Sivas'ta gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar aralıklarla süren kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Tarihi kent meydanında kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu. Sabah saatlerinde kent merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldü. Sivas Belediyesi ekipleri yol ve kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. 120 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI İl genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 120 köy yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezinde 5, ilçelerden Gürün'de 29, Hafik'te 12, İmranlı'da 15, Kangal'da 25, Suşehri'nde 4, Şarkışla'da 11, Ulaş'ta 2, ve Zara'da 17 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

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