(Görüntülü) Sivas'ta, Afgan kadın polislerin mezuniyet heyecanı

SİVAS Polis Meslek Yüksek Okulu'ndaki 6 aylık eğitimlerini tamamlayan 167 Afgan kadın polis, düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Törende bazı polislerin, gözyaşlarını tutamadığı görüldü.



Afganistan ile Türkiye arasında 2011 yılında imzalanan mutabakat gereği Afgan polis adaylarına eğitim veren Sivas Polis Meslek Yüksek Okulu'nda yeni dönemde mezuniyet heyecanı yaşandı. Okulun spor salonunda düzenlenen diploma törenine Afganistan İçişleri Bakan Yardımcısı Abdul Saboor Qani, Sivas Valisi Salih Ayhan, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Sivas Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Kadir Yırtar ile protokol üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende, okulun tanıtım videosu gösterildi.



Törende konuşan Afganistan İçişleri Bakan Yardımcısı Abdul Saboor Qani, 7'nci dönem Afgan polislerin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Burada yetişen polisler, gerçekten güzel işlere imza atıyorlar. İşi her zaman ehline vereceğiz. Bu dönem, son dönem değil, işbirliğimiz devam edecek. Şu bizim için çok önemli, bu zalimler bize saldırıyorlar, burada sizin sorumluluğunuz çok büyük, bu durumlara siz müdahale edeceksiniz. Bu hassas dönemde çok kritik görevler alacaksınız. Önümüzde bir seçim var. Bu seçimlerde de siz görev alacaksınız. Afgan halkı barış istiyor. Savaşı bitirmek için emek harcayanlara ve dost ülke Türkiye'ye teşekkür ediyoruz" dedi.



Sivas Valisi Salih Ayhan ise iki ülke arasında köklü bağlar bulunduğunu belirterek, "Asya coğrafyasında birbirine uzak gibi gözüken Afgan halkı ile Türk halkı dost ve kardeş bir halktır. Yüzyıllar önce kurduğumuz, gönül dostluğumuz, 100 yıl sonra da devam edecektir. Bu iki halk, kültürel inanç ve duygusal yönden birbirlerine bağlıdır. Artık bizim Afganistan'da toplam 3 bin 520 gönüllü medeniyet elçimiz var. Sivas'tan gittikleri zaman kardeşliğimizden bahsedecekler. Polis teşkilatları bulundukları ülkelerin halkının emniyetini ve huzurunu temin etmede son derece önemli görev üstlenmektedirler. Biz Türk halkı olarak Afgan halkının barış ve huzura kavuşmasını cani gönülden arzu ediyoruz. Burada eğitilen polis teşkilatı mezunları kendi ülkelerinde barışa, huzura hizmet edeceklerdir" ifadelerini kullandı.



'MİSYONUMUZ TÜRKİYE'Yİ SAYILI ÜLKELER ARASINA GETİRMEK'



Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak ise eğitim kurumlarının en mutlu ve güzel gününün öğrencilerinin mezuniyeti olduğunu belirterek, "Bugün dost ve kardeş ülke Afganistan'a, kadınlarda 7'nci dönem olmak üzere, toplamda 14'üncü mezuniyet törenini gerçekleştirerek, yeni polis memurları kazandırıyoruz. Polis Akademisi olarak belirlemiş olduğumuz en önemli misyonumuz, Türkiye'yi polislik mesleği eğitiminde uluslararası seviyede sayılı ülkeler arasına getirmektir. Bugün mezuniyetini gerçekleştirdiğimiz 7'nci dönem Afgan kadın polis eğitimini belirlemiş olduğumuz misyonumuzun önemli bir parçası olarak görüyoruz. Biz Polis Akademisi olarak, polis eğitiminde kendimizi geliştirmek için uluslararası işbirliğinin ve verdiğimiz eğitimlerin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu uluslararası işbirlikler ve vermiş olduğumuz eğitimler bizleri daha da geliştirmektedir. Güvenlik eğitiminde tecrübe ve bilgi paylaşımının çok önemli olması sebebiyle kazanmış olduğumuz deneyimleri dost ve kardeş ülkelerle paylaşmak istiyoruz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından mezun olan kadın Afgan polislere protokol üyeleri tarafından diplomaları verildi. Mezun olan kadın polisler, tören sonrası eğitmenlerine sarılarak gözyaşı döktü.