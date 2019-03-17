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(Görüntülü) Sivas'ta 2 bin kişi şehitler için yürüdü

SİVAS'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Sivas Valiliğince düzenlenen, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından koordine edilen yürüyüşe...

SİVAS'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Sivas Valiliğince düzenlenen, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından koordine edilen yürüyüşe Vali Salih Ayhan, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, protokol üyeleri, gaziler, şehit aileleri, öğrenciler ve halk katıldı. Dört İşletme Kavşağı'ndan başlayan etkinlikte yaklaşık 2 bin kişi sloganlar ve tekbirler eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Burada konuşan Vali Salih Ayhan, yürüyüşü bir farkındalık oluşturmak için düzenlediklerini ifade ederek Sivaslıların her yıl bu yürüyüşe duyarlılık gösterdiğini söyledi. Ayhan "Bu yıl bu yürüyüş daha anlamlı. Yakın zamanda uluslararası terörizmin en alçak örneğini Yeni Zelanda'da gördük. Hayatını kaybeden din kardeşlerimize rahmet diliyoruz. Şiddetle lanetliyoruz. Çanakkale'deki ruhu yüzyıllar sonra hissetmemiz lazım. Sadece yürüyüşlerle değil milli ve manevi kimliğimizle Türkiye Cumhuriyeti devletinin ön sözü olan Çanakkale Savaşı'nı iyi anlamamız gerekir. Bir olacağız, beraber olacağız 18 Mart'ları unutmayacağız" diye konuştu.

 

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