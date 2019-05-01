(Görüntülü) Sivas'ta 1 Mayıs'a halaylı kutlama

SİVAS'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü miting alanında davul zurna eşliğinde halaylarla kutlandı.



Kent merkezindeki 1 Mayıs kutlamaları Mevlana Meydanı'nda yapıldı. Ethembey Parkı yakınlarında toplanan, aralarında Cumhuriyet Halk Partisi, Emek Partisi, Halkevleri, sendikalar ve çeşitli sivil toplum örgütü temsilcilerinin de bulunduğu grup Mevlana Caddesi üzerinden meydana kadar yürüdü. Burada 1 Mayıs Tertip Komitesi adına konuşmalar yapıldı. Eğitim Sen Şube Başkanı Mustafa Akyol, "Kazanılmış haklarımızın gasbedilmek istenmesine, hukuksuz ihraçlara, yaşamın her alanındaki hukuksuzluğa, haksızlığa ve keyfiliğe en gür sesimizle 'dur' diyoruz. Emeğimize, ekmeğimize, işimize, geleceğimize ve memleketimize sahip çıkarak, barış içinde, savaşsız, sömürüsüz bir dünyada yaşama ve yaşatma umudumuzu 1 Mayıs meydanlarında yükseltiyoruz. Barış ve huzur içinde kardeşçe yaşayacağımız güzel günlere hep birlikte omuz omuza yürüyeceğiz. Dayanışma ruhumuzla, ekmek, gül ve hürriyet günlerine olan inancımızla yaşasın 1 Mayıs" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından, alana gelen yaklaşık 350 katılımcı, davul zurna eşliğinde halaylar çekerek 1 Mayıs'ı kutladı. Kutlama alanına yakın künefecide çalışan işçiler de 'Yaşasın 1 Mayıs' yazılı tatlı getirerek halay çekti. Miting alanı ve yürüyüş güzergâhında geniş güvenlik önlemi alan Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'drone' ile de görüntü çekti.