(Görüntülü) Sivas Kongresi'nin yapıldığı binada 'İnkılap Tarihi' dersleri verilecek

SİVAS Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında yapılan işbirliğiyle İnkılap Tarihi dersleri dönem sonuna kadar Atatürk Kongre ve Etnoğrafya Müzesi'nde görülecek. Yaklaşık 6 bin öğrencinin ders göreceği tarihi binada 38 yıl sonra ilk ders zilini Sivas Valisi Salih Ayhan çaldı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından 4 Eylül 1919'da gerçekleştirilen Sivas Kongresi'ne ev sahipliği yapan, ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutacak kararların alındığı ve 108 gün boyunca Milli Mücadele'nin merkezi olan Sivas'ta, tarihi Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'nde 38 yıl sonra ders zili çaldı. Sivas Valiliği tarafından Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında, 1981 yılına kadar Sivas Lisesi olarak eğitim verilen tarihi binada "İnkılap Tarihi Dersi" etkinliği düzenlendi. Dönem sonu boyunca 6 bin öğrenci tarihi binada ders görecek. Atatürk Kongre ve Etnoğrafya Müzesindeki ilk derse Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, kurum müdürleri, lisenin eski mezunları ve Sivas Lisesi öğrencileri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Vali Salih Ayhan, 100 yıllık bir hikayesi olan binanın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tapusu olduğunu söyledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas Kongresi'ndeki açılış konuşmasından kesit sunan Vali Ayhan "Sivas Kongresi'nin açılış konuşmasında Atatürk diyor ki; 'Efendiler, milletimizin sizin gibi aydınları, millî onur ve haysiyet sahipleri, manzaranın üzücü karanlığından dolayı ümitsizliğe kapılmadı. Çünkü onlar bilirler ki, tarih bir milletin varlığını, hakkını hiçbir zaman inkâr edemez. Çünkü onlar kuvvetli bir iman ile inanmışlardır ki, bir yalancı perdenin arkasından vatan ve milletimiz aleyhinde verilen hükümler, ortaya sürülen kanaatler muhakkak iflasa mahkûmdur.' Bugün de aynı şeylerle karşılaşıyoruz. Ülkemiz üzerinde nasıl perde arkasında planlar yapıldığını çok aşikar görebiliyoruz. Sivas için 4 Eylül önemlidir desem herhalde bence haksızlık olur. Çünkü zira 4 Eylül Sivas Kongresi sadece Sivas için değil ülkenin tamamı için hayati önem taşıyan bir anlam derinliğine sahiptir. Bir milletin kaderi bu kongredeki dik duruş sayesinde belirlenmiş, cümle alemin Türk milletinin yeryüzünden silme arzusuna şamar atılmıştır. Kongrede alınan kararlar sayesinde milletimizin sonsuza kadar özgür yaşayacağını bütün dünyaya ilan etmiştir. Çünkü esareti tarihinin hiçbir döneminde kabul etmemiş bir milletin evlatlarıyız bizler" dedi. 'HER TÜRK EVLADININ BU BİNAYI GÖRMESİ LAZIM' Atatürk Kongre ve Etnoğrafya Müzesi'ni her Türk evladının görmesi gerektiğini ifade eden Ayhan "Bizler mutlaka bu kongrenin anlam ve önemini okumak zorundayız ve kongrenin 100'üncü yılı. Bu manada 100 yıl boyunca buradan bağımsızlığımızı haykırdık, burada bağımsızlık kararları alındı. 'Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür bölünemez' dedik ama bu binayı biraz daha ruh vererek bütün vatan evlatlarının, Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyan bütün vatan evlatlarının bu binadan istifade etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu bina Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tapusunun bir tarafından yer alan bir bina ve bu binayı her Türk evladının görüp buradaki ruhtan, atmosferden, ambiyanstan nasiplenmesi gerekir. Çünkü belki bir taş binadır, belki sıradan bir bina gibi algılanabilir ama içerideki ruh, burada alınan kararlar, buradaki atmosfer, bu milletin bağımsızlık meşalesinin ilk tutuştuğu yer olması hasebiyle kıymeti asla hiçbir maddi değerle tarif edilemez. Bu manada kongremizin 100'üncü yılında neler yapabiliriz derken hem de müzelerimize birer fonksiyon verilmesi açısından bundan sonra İnkılap Tarihi derslerimizi burada ve arkeoloji derslerimizi de Arkeoloji Müzesi'nde verilecek. Yani müze kültürünü geliştirmek hem de Milli Mücadele'ye atıfta bulunulması açısından Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile beraber böyle bir çalışma başlattık. Çok anlamlı oldu" diye konuştu. Lisenin mezunlarından Necaattin Çelik (66) ise yıllar sonra aynı sınıfında ve aynı sıralarda bulunmaktan dolayı heyecanlı olduğunu söyledi. Vali Ayhan'ın ders zilini çalmasının ardından Cumhuriyet Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi Ahmet Necip Günaydın tarafından "Kongreler" konulu ders işlendi.