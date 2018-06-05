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(Görüntülü) 'Sivas'ın Ayder'i Eğriçimen Yaylası büyülüyor

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde bulunan Eğriçimen Yaylası, görenleri hayran bırakıyor. Yayla, ilkbahar ve yaz mevsiminde yerli turistler ile piknikçilere ev sahipliği yapıyor. Koyulhisar ilçe merkezine...

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde bulunan Eğriçimen Yaylası, görenleri hayran bırakıyor. Yayla, ilkbahar ve yaz mevsiminde yerli turistler ile piknikçilere ev sahipliği yapıyor. Koyulhisar ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan ve ismini, içinden geçen kıvrımlı dereden alan Eğriçimen Yaylası, doğal güzelliğiyle ziyaretçileri cezbediyor. Etrafı çam ormanlarıyla kaplı yayla, ilkbaharda yeşil örtü ile sarı ve beyaz papatyalarla kaplanıyor. Kış aylarında kimsenin olmadığı yaylaya, yazın gurbetçiler ve piknikçiler geliyor. Eğriçimen Yaylası, doğaseverler tarafından Trabzon'da bulunan Ayder Yaylası'na benzetiliyor. Koyulhisar'da Eğriçimen'in yanı sıra Kengercik, Arpacık, Kalınpınar, Topalan, Sarıçiçek ve Söbüce yaylaları da bulunuyor. Yayla açısından zengin olan bölge, kentin akciğeri görevini görüyor. 'KARADENİZ YAYLALARI GİBİ MÜKEMMEL' Sivas'ta dünya standartlarında yaylalar olduğunu söyleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, "Koyulhisar yaylaları, Karadeniz Bölgesi yaylaları gibi mükemmel hatta bazı noktalarda Karadeniz yaylalarından üstünlükleri var. Koyulhisar'da ve ormanlarında nem oranı düşüktür. İkinci bir üstünlük ise zeminin düz olması. Bu da çok büyük bir avantajdır. Çünkü zemin düz olduğu zaman atla yürüyüş, yaşlıların yürümesi, bisiklet, normal yürüyüş gibi aktiviteler çok daha rahat yapılabiliyor. Biz Eğriçimen Yaylası'nda maalesef yapılaşma had safhaya vardı. Bu geçmişte yapılan bir hataymış. Burada durmalı artık. Biz Eğriçimen Yaylası'nda yayla turizmi planlamadık; ama orada koruluk alanı var. Doğal park, diyebileceğimiz nefis yerler var. Buralarda yemek yemek, ziyaret eden insanların piknik yapmaları için bir nokta olarak planladık. Bizim esas projemiz Koyulhisar Söbüce yaylasıdır. Buraları yöre haklı bilir; ama diğer insanlar bilmiyor" diye konuştu. Sivas merkezde yaşayanların birçoğu, kente 150 kilometre uzaklıktaki yaylayı daha çok ismen biliyor. Bizzat gidip, ziyaret edenler de Sivas gibi karasal iklime sahip ildeki bu bölgeyi 'şans' olarak değerlendiriyor.

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