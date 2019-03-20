(Görüntülü) Şişli'de hurda deposu alev alev yanıyor (1)

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL,() ŞİŞLİ, Çarık Sokak'ta bulunan bir hurda deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında patlama sesleri de duyuldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin...

20 Mart 2019 Çarşamba 09:29