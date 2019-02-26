Zeki GÜNAL/İSTANBUL, () ŞİŞLİ Belediyesi'nde temizlik işçilerinin iş bırakması nedeniyle cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluştu. Şişli Belediyesi'nde çalışan temizlik işçileri, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi yaptı. Eylem nedeniyle işçilerin çöpleri toplamaması nedeniyle ilçede birçok cadde ve sokakta çöp yığını oluştu. İlçe sakinleri görüntü kirliliğine ve kötü kokuya tepki gösterdi.
(Görüntülü) Şişli'de cadde ve sokaklarda çöp yığını oluştu
Zeki GÜNAL/İSTANBUL, () ŞİŞLİ Belediyesi'nde temizlik işçilerinin iş bırakması nedeniyle cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluştu. Şişli Belediyesi'nde çalışan temizlik işçileri, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle...
26 Şubat 2019 Salı 18:00
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