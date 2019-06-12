(Görüntülü) Şişli'de 350 bin liralık silahlı gasp (1)

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL()-ŞİŞLİ'de bankadan çıkarak, otomobile binen kişileri takip eden motosikletli 2 kişi, aracı Sultan sokakta silah doğrultarak, durdurdu. Şüpheliler araçta bulunan yaklaşık 350 bin lirayı alarak kayıplara karıştı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.