Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL()-ŞİŞLİ'de bankadan çıkarak, otomobile binen kişileri takip eden motosikletli 2 kişi, aracı Sultan sokakta silah doğrultarak, durdurdu. Şüpheliler araçta bulunan yaklaşık 350 bin lirayı alarak kayıplara karıştı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.
(Görüntülü) Şişli'de 350 bin liralık silahlı gasp (1)
Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL()-ŞİŞLİ'de bankadan çıkarak, otomobile binen kişileri takip eden motosikletli 2 kişi, aracı Sultan sokakta silah doğrultarak, durdurdu. Şüpheliler araçta bulunan yaklaşık 350 bin lirayı alarak kayıplara...
12 Haziran 2019 Çarşamba 12:58
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