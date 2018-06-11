Zeki GÜNAL - İSTANBUL - ŞİŞLİ'de 3 özel halk otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Kaza Şişli Halaskargazi caddesinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. 3 özel halk otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Yaralılar için olay yerine ambulans çağrıldı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.
(Görüntülü) Şişli'de 3 özel halk otobüsü çarpıştı: 6 yaralı (2)
Zeki GÜNAL - İSTANBUL - ŞİŞLİ'de 3 özel halk otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Kaza Şişli Halaskargazi caddesinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. 3 özel halk otobüsünün çarpışması...
11 Haziran 2018 Pazartesi 13:30
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