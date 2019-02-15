Zeki GÜNAL - İstanbul - ŞİŞLİ Belediyesi binasının bodrum katında yangın çıktı. Binanın bodrum katında bulunan trafoda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedilirken yoğun duman nedeniyle bina boşaltıldı. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.
(Görüntülü) Şişli Belediye binasında yangın (2)
Zeki GÜNAL - İstanbul - ŞİŞLİ Belediyesi binasının bodrum katında yangın çıktı. Binanın bodrum katında bulunan trafoda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedilirken...
15 Şubat 2019 Cuma 12:42
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