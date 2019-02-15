İstanbul - ŞİŞLİ Belediyesi binasının bodrum katında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevkedildi.
(Görüntülü) Şişli Belediye binasında yangın (1)
İstanbul - ŞİŞLİ Belediyesi binasının bodrum katında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevkedildi.
15 Şubat 2019 Cuma 12:37
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