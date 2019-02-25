(Görüntülü) Şiş köfte ve piyazın 134 yıllık adresi

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA'nın ilk restoranı Topçu Kebap, 134 yıldır aynı lezzetteki şiş köfte ve piyazı ile Anadolu markalarından biri oldu. Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan 'Coğrafi İşaret Tescil Belgesi' verilen restoranın piyazı, özel sosunun da lezzetiyle tadanların beğenisini topluyor. Restoranda, Mehmet Topçu tarafından 19'uncu yüzyıl sonunda, şiş köfte ve piyaz ile hizmete başlandı. Mehmet Topçu yaşamını yitirince restoranın işletmeciliğini, oğulları Recep ve Halil Topçu üstlendi. Bayrak, daha sonra torun Mehmet, Mesut ve Hakan Topçu kardeşlere geçti. Mehmet ve Hakan Topçu, başka sektörlerde iş hayatına devam ederken, Topçu Kebap'ın sancağını Mesut Topçu taşıyor. Topçu'nun işletmecileri gibi müşterileri de üçüncü kuşak. 'Kapalı Yol' olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde, bahçesi ve üst katı ile 150 kişi kapasiteli lokanta, yakında 4'üncü kuşağa devredilecek. Açıldığı ilk yıllarda Antalya'ya özgü şiş köfte ve piyaz ile hizmet sunulan Topçu Kebap Salonu'nun menüsünde bugün yaprak döner, kuzu şiş, tavuk şiş de bulunuyor. YÜZYILLIK LEZZET Yüzyıllık piyaz lezzetine sahip çıkılması ve piyazın hazırlanış tarzı ile nesilden nesle devredilen işletme olması, restoranın ilgi çeken özelliklerinden birini oluşturuyor. Topçu Kebap'ı bilenler ise ayda en az 2 kez uğrayarak, katkısız sadece kıyma ile hazırlanan kebabından ve piyazından yiyor. Tatlı olarak Arap kadayıfı, kabak tatlısı veya tulumba tatlısı menüde yer alıyor. İLK TESCİL BELGESİ TOPÇU'YA Türk Patent ve Marka Kurumu'nca geçen yıl restoranın piyazına, 'Coğrafi İşaret Tescil Belgesi' de verildi. 134 yıllık Topçu Kebap işletmecisi Mesut Topçu ise piyazın yapım aşamasını ve inceliklerini anlattı. Antalya piyazının en önemli özelliğinin özel tarator sosu olduğunu söyleyen Topçu, sosun içinde sarımsak, limon, sirke ve tahin kullanıldığını kaydetti. Topçu, "Limon, sarımsak ve tuz birlikte dövülüyor. Daha sonra tahinin yağını çıkarmak gerekiyor. Sirkeyle karıştırılarak tahinin içindeki acı yağı çıkartılıyor. Yağın iyice çıkması için 20 saate yakın bekleniyor. Bu yağın alınması, tahinin acı olmaması için çok önemli. Malzemelerin belli oranları var. Oranlarla oynandığında çok farklı tatlar ortaya çıkıyor" dedi. Piyazın yanında olmazsa olmaz ise hiçbir katkı konulmadan, sadece kıymayla yapılan şiş kebap. Kömür ateşinde pişen kebap, ateşin üzerinde uzun süre tutulmuyor. Kıymanın içinde ise sadece et bulunurken, baharat bile kullanılmıyor. Kebabın pişmesinin ardından servis tabağındayken, kimyonu üzerine serpiştiriliyor. Pişmiş soğan ve biberle sunum yapılıyor.