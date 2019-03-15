(Görüntülü) Şırnak'ta Yeni Zelanda'daki Müslümanlara saldırılara tepki

TÜGVA üyelerince cuma namazı çıkışı Geylani Camisi’nde basın açıklaması düzenlendi. Müslümanlara yönelik saldırıları kınayan gruptakiler adına TÜGVA Şırnak Başkanı Fırat Som tarafından basın açıklaması okundu. Som, "Yeni Zelanda’daki hain saldırıyı lanetliyor, İslamofobi'yi mağlup edeceğimizi ilan ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.
TÜGVA üyelerince cuma namazı çıkışı Geylani Camisi’nde basın açıklaması düzenlendi. Müslümanlara yönelik saldırıları kınayan gruptakiler adına TÜGVA Şırnak Başkanı Fırat Som tarafından basın açıklaması okundu. Som, "Yeni Zelanda’daki hain saldırıyı lanetliyor, İslamofobi'yi mağlup edeceğimizi ilan ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.