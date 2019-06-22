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(Görüntülü) Şırnak'ta kınalı keklikler doğaya salındı

ŞIRNAK'ın İdil ilçesindeki Beyaz Dağı bölgesinde popülasyonu artırmak amacıyla 2 bin kınalı keklik doğaya salındı. Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce, 2 bin kınalı keklik İdil ilçesindeki Beyaz Dağ bölgesinde...

ŞIRNAK'ın İdil ilçesindeki Beyaz Dağı bölgesinde popülasyonu artırmak amacıyla 2 bin kınalı keklik doğaya salındı.

Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce, 2 bin kınalı keklik İdil ilçesindeki Beyaz Dağ bölgesinde doğaya bırakıldı. Bölgede kınalı keklik popülasyonunu artırması amacıyla kınalı keklikler, Mehmet Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay'ın katıldığı törenle doğaya salındı. Bu bölgede kınalı keklik popülasyonunu artırmak amacıyla 3 yıl süreyle keklikleri doğaya bırakacaklarını anlatan Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Orhan Kalay, doğal ortamda ekolojik dengeyi sağlamak için keklik saldıklarını söyledi. Kalay, "Beyaz Dağı bölgesi keklik yaşama alanıdır. Ama çevre köylüler tarafından tükendiği bize bildirildi. O yüzden biz de tekrar kınalı keklik popülasyonunu arttırabilmek amacıyla o bölgeye 3 yıl boyunca kınalı keklik salınımını gerçekleştireceğiz. Geçen yıldan beri bölgeyi ava yasak alan ilan ettik. Gelecek sene de salımı gerçekleştirdiğimizde o bölgede kınalı kekliklerin belli bir sayıya ulaşacağını umut ediyoruz" dedi. 

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