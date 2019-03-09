(Görüntülü) Şırnak'ta kadın muhtar adayı, 3 erkekle yarışıyor

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesine bağlı Ortabağ köyünde, evli ve 2 çocuk annesi Hamiyet Ağma Çetin (33) muhtarlığa aday oldu. Köyün ilk kadın muhtar adayı olan Çetin, 3 erkek rakibiyle yarışıyor.



Ortabağ köyünde 1980'li yıllardan itibaren 3 dönem muhtarlık yapan Halil Ağma'nın kızı Hamiyet Ağma Çetin, babasının izinden giderek muhtarlığa adaylığını koydu. 15 yıl önce köye sınıf öğretmeni olarak atanan İzmirli Tufan Çetin (43) ile evlenen ve bu birliktelikten 2 çocuğu olan Hamiyet Ağma Çetin'in, Ortabağ ile mensubu olduğu Goyan aşiretinin de ilk kadın muhtar adayı olduğu belirtildi.



Lise mezunu Hamiyet Ağma Çetin, 500 haneli, 3 bin nüfuslu köye yol, aile sağlığı merkezi, lise ve halı saha vaadinde bulundu. Eşiyle birlikte seçim çalışmalarını yürüten Çetin, köydeki bir mahallenin elektrik sorununu çözdüğü ifade edildi. Çetin, amacının köyüne hizmet ve hayatını kaybeden babasının bıraktığı bayrağı devralarak yoluna devam etmek olduğunu söyledi. Hamiyet Ağma Çetin, "Ben bu köyde doğdum, büyüdüm ve köyümü seviyorum. Köyümün sorunlarını da görünce muhtar adayı olmaya karar verdim. Aday olunca Şırnak ilçe ve köylerinde tek kadın muhtar adayı olduğumu öğrendim. Seçimlerde 3 erkek rakibim var. Başta kadınların sesi olmak, gençlerin yaşam standartlarını daha iyi hale getirmek, çocuklarımıza daha iyi yaşam alanları açmak istiyorum. Altyapı, yol, sağlık ve eğitim sorunları için de elimden gelen ne varsa köyüm için yapmaya hazırım. Sorunlar ve çözümleri için kısa, orta ve uzun projelerim var. Bunlar uygulamaya konulduğunda köyümüz bölgenin en gelişmiş ve kalkınmış köyü olacaktır" dedi.