(Görüntülü) Şırnak'ta 23 Nisan coşkuyla kutlandı

ŞIRNAK'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Şırnak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki spor salonunda devam etti. Kutlamalara Vali Mehmet Aktaş, Belediye Başkan Vekili Dr. Ferit Batmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, kent sakinleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, "Tarihin hiçbir döneminde esarete mahkum olmayan şanlı ecdadımız küllerinden doğarak bir deve dönüşmüştür. Ecdadımız bizlere cennet gibi bir vatan bırakmışlardır" dedi. Program, öğrencilerin seslendirdiği şiir ve sergiledikleri halk oyunları gösterisiyle sona erdi.