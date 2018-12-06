(Görüntülü) Şırnak'ta 1 yılda, 290 hükümlü 77 bin 200 saat kamu için çalıştı

ŞIRNAK Valiliği ve Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı arasında 'denetimli serbestlik hükümlülerinin', kamu kurumlarında ücretsiz çalışmasını amaçlayan protokol imzalandı. Her yıl artan hükümlü sayısına göre yenilenen protokol kapsamında geçen yıl Şırnak'ta 290 hükümlünün, 77 bin 200 saat kamu yararına çalıştığı kaydedildi. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı ile Şırnak Valiliği arasında denetimli serbestlik altında bulunan hükümlülerin çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında ücretsiz olarak kamu yararına çalıştırmaları için hazırlanan protokol, törenle imzalandı. Valilik makamında gerçekleşen imza törenine Vali Mehmet Aktaş ve Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz katıldı. Törende Vali Aktaş, "Denetimli serbestlik uygulaması kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılacak şahıslarla ilgili Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Şırnak Valiliğimiz arasında bir protokol imzaladık. Bu protokol kapsamında bu haktan faydalanacak olan hükümlüler belli bir süre ihtiyaçlara göre kamu kurum ve kuruluşlarımızda istihdam edilecekler. Kamu hizmeti görecekler. Bu vesile ile ilimizdeki hizmetlerin daha etkili ve verimli şekilde yürütülmesine, 'inşallah katkıda bulunacaklardır' diyoruz. Bu protokolün ve uygulamamın hem ilgililere hem de şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi. Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz ise bu yıl içerisinde 290 hükümlünün, 77 bin 200 saat kamu yararına çalıştığını belirterek, "Bunların arasında çeşitli kamu kurum kuruluşlarımız da var. Camiler, okullar gibi belli kamu kurumlarında çalıştılar. Bu bağlamda hükümlülerimizi topluma kazandırmış hem de kentimize katkıda sağlamış oluyoruz" diye konuştu.