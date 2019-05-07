(Görüntülü) ŞIRNAK ŞEHİDİ GÖRKEM AKKUŞ MEMLEKETİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI-1
07 Mayıs 2019 Salı 18:52
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