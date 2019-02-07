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(Görüntülü) Şirince'deki dilek havuzu kamulaştırılması yapılamadı (Arşiv)

    Taylan YILDIRIM/İZMİR, () - İZMİR'in gözde turizm bölgelerinden Şirince, geçen yıl, St. Jean John Baptist Kilisesi'nin yanındaki dilek havuzuyla gündeme geldi. Yılda 1,5 milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Şirince'deki...

 

 

Taylan YILDIRIM/İZMİR, () - İZMİR'in gözde turizm bölgelerinden Şirince, geçen yıl, St. Jean John Baptist Kilisesi'nin yanındaki dilek havuzuyla gündeme geldi. Yılda 1,5 milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Şirince'deki kilisenin bahçesinde yer alan dilek havuzunda toplanan madeni paraların belli aralıklarla alındığı, ancak kimin tarafından kullanıldığının bilinmediği ortaya çıktı. Bu durumu göz önünde bulunduran İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, konuyu Vergi Dairesi Başkanlığı'na iletti. Parsel için mahkemenin belirlediği 830 bin TL'nin karardaki süre içerisinde ödenememesi üzerine kamulaştırma yapılamadı. Kamuya kalacağı ifade edilen dilek paralarının ne olacağı da belirsiz kaldı. Selçuk Belediye Başkanı AK Parti'li Zeynel Bakıcı, "Paramız olmadığı için kamulaştırmayı yapamadık ama şimdi yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz. Bölgeyi tehlikeli yapı sınıfına soktuk. İş yerlerinin tahliyesi için yazı yazdık. Süreci Kaymakamlık takip ediyor" dedi.

Yılda 1,5 milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Şirince'deki St. Jean John Baptist Kilisesi'nin geçen yıl bahçesinde yer alan dilek havuzunda toplanan madeni paraların belli aralıklarla alındığı, ancak kimin tarafından kullanıldığının bilinmediği ortaya çıktı. Bu durumu göz önünde bulunduran İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, konuyu Vergi Dairesi Başkanlığı'na iletti. Bu andan itibaren de dilek havuzunda toplanan paraların nereye gittiği araştırılmaya başlandı. Tartışmaların gündeme gelmesinden sonra değeri binlerce TL'yi bulan yerli ve yabancı madeni paraların belli aralıklarla kimler tarafından alındığıyla ilgili hem işletme çalışanları, hem belediye hem de arazi sahibi bilgilerinin olmadığını söyleyerek, birbirlerini işaret etti.

HAVUZ ALANIYLA İLGİLİ KAMULAŞTIRMA KARARI ÇIKTI

Bu tartışmalarla gündeme gelen kiliseye ait havuz ile bazı iş yerlerinin bulunduğu parselin kamulaştırılmasıyla ilgili 2014 yılından beri süren davanın sonuçlandığı ve bölge için 830 bin TL değer biçildiği öğrenildi. Bu paranın, mahkemenin belirlediği süre içerisinde ödenmesi durumunda, parselin kamulaştırma işlemleri de tamamlanmış olacaktı. Ancak Selçuk Belediyesi'nin gerekli parayı ödeyememesi nedeniyle kamulaştırma yapılamadı. Böylelikle havuzun bulunduğu parselle ilgili hiçbir tasarrufta bulunulamadı. Kamuya kalacağı ifade edilen dilek havuzundaki paralarının ne olacağı konusundaki belirsizlik de sürüyor. 

BÖLGE İÇİN YENİ PROJE HAYATA GEÇİRİLDİ

Bu gelişme üzerine parseldeki kafeterya ve iş yerlerinin tahliyesinin yapılabilmesi için farklı bir yöntem hayata geçirildi. Bölge 'tehlikeli yapı' sınıfına alındı. Bu karar sonrasında da bir kez daha tahliye için iş yeri işletmecilerine yazı yazıldı. Onların talebiyle de işletmelere tahliye için ek süreler verildi. Sürecin halen bu noktada bulunduğunu söyleyen Selçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı, "Bölgenin kamulaştırılmasıyla ilgili mahkemeden karar çıkardık. Parayı bulabilmek için çeşitli girişimlerimiz oldu ancak bunu sağlayamadık. Paramız olmadığı için de kamulaştırmayı yapamadık ama şimdi yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz. Bölgeyi tehlikeli yapı sınıfına soktuk. İş yerlerinin tahliyesi için yazı yazdık. Süreci Kaymakamlık takip ediyor" dedi.


 

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