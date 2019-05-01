Gülseli KENARLI - Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, () 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğe kapatıldı. Taksim Sıraselviler Caddesi'ndeki iki kadın esnaf, kapalı yolları fırsat bilerek voleybol oynadı. Esnafın keyifli anlar yaşadığı görüldü.
(Görüntülü) Sıraselviler'de esnaf voleybol oynadı
Gülseli KENARLI - Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, () 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğe kapatıldı. Taksim Sıraselviler Caddesi'ndeki iki kadın esnaf, kapalı yolları fırsat bilerek...
01 Mayıs 2019 Çarşamba 12:47
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