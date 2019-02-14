Esra AKSU SİNOP ()SİNOP'ta ormanlık alanda düştüğü çukurda sıkışan inek, AFAD ve Jandarma ekiplerince kurtarıldı. Durağan ilçesi Yeni köyünde otladığı sırada çukura düşen inek için sahibi Mahir Gökmen, jandarmadan yardım istedi. Köye gelen Jandarma ve AFAD ekipleri, düştüğü çukurda sıkışan ineği çıkardı. Mahir Gökmen, "İneğimiz otlatmaya çıkmıştı. Çukura düştüğünü fark ettik. Ekipler geldi ve ineğimizi kurtardı" dedi.
(Görüntülü) Sinop'ta çukura düşen inek kurtarıldı
Esra AKSU SİNOP ()SİNOP'ta ormanlık alanda düştüğü çukurda sıkışan inek, AFAD ve Jandarma ekiplerince kurtarıldı. Durağan ilçesi Yeni köyünde otladığı sırada çukura düşen inek için sahibi Mahir Gökmen, jandarmadan yardım...
14 Şubat 2019 Perşembe 17:53
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