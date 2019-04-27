(Görüntülü) Sinop'ta Çernobil'in yıl dönümünde eylem

SİNOP'ta, Çernobil felaketinin 33'üncü yılında toplanan Sinop Nükleer Karşıtı Platform üyeleri, düzenledikleri yürüyüşle nükleer santral kurulmasına tepki gösterdi.



Sinop Nükleer Karşıtı Platformu, 26 Nisan 1986'da meydana gelen Çernobil faciasının yıl dönümü nedeniyle miting ve yürüyüş düzenlendi. Mitinge katılan platform üyeleri, eski otogar mevkiinde toplanarak, 'Nükleere hayır', 'Nükleere inat, yaşasın hayat' sloganları eşliğinde İskele Meydanı'na kadar yürüdü. Çeşitli afiş ve pankartlar taşıyan grup, Türkiye'ye ve Sinop'a nükleer santral yapılmasını istemediklerini söyledi. Mitingde konuşan Sinop Nükleer Karşıtı Platformu Başkanı Zeki Karataş, nükleer santral kurulmasına izin vermeyeceklerini dile getirdi.



Sinop Belediye Başkanı CHP'li Barış Ayhan da verilen mücadeleye omuz vereceğini ifade ederek, "Bir belediye başkanının en asli görevi; o kentte yaşayan insanların mutluluğu, huzuru ve refahıdır. O kentte yaşayan insanların sağlıklı bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri ve bu sağlıklı çevreyi bozulmadan gelecek nesillere aktarmaktır. Bu anlamda Sinop gibi bir nükleer santral tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir kentin belediye başkanının bu mücadeleye omuz vermemesi mümkün değildir” dedi.



Öğrencilerin hazırladığı tiyatro gösterimi ile etkinlik sona erdi.