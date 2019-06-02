Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına 21 yıl hapis cezası
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına...
Bayramda havası nasıl olacak?
Bayramda havası nasıl olacak?
İçişleri Bakanlığından 'Silivri Cezaevi' açıklaması
İçişleri Bakanlığından 'Silivri Cezaevi' açıklaması
HSK yaz kararnamesiyle 3 bin 722 hakim ve savcının yeri değişti
3 bin 722 hakim ve...

(Görüntülü) Sinop'ta çeltik ekimi başladı

TÜRKİYE’nin pirinç ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Sinop'ta, çeltik ekimine başlandı. Çiftçiler, sezonun bereketli geçmesi temennisinde bulundu. Kentteki çiftçilerin önemli gelir kaynağı olan çeltikte, ekim dönemi başladı....

TÜRKİYE’nin pirinç ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Sinop'ta, çeltik ekimine başlandı. Çiftçiler, sezonun bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Kentteki çiftçilerin önemli gelir kaynağı olan çeltikte, ekim dönemi başladı. Çiftçiler, çeltik ekim alanlarının hazırlanmasının ardından, bu alanlara su veriyor. Daha sonra ekime başlayan çiftçiler çeltik tohumlarını, dar alanlarda el ve sırt motoru, geniş arazilerde ise traktörlerle toprakla buluşturuyor.

Türkiye’de pirinç ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan çeltikte yeni dönemin verimli geçmesini bekledikleri belirten çiftçi Eşref Göksu, “Ekime başladık. Satış fiyatını tüccarlar belirliyor, bizim etkimiz olmuyor. Bazen oluyor 2,5 lira, bu sene 3 lira oldu mesela. Piyasa durumuna göre değişiyor. Gübre, tarım ilacı ve yakıt fiyatı arttı. Umarız bereketli bir sezon olur. Herkesin yüzü güler" dedi.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328