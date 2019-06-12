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(Görüntülü) Sinop'ta boğulmalara karşı önlem

SİNOP Belediye Başkanı Barış Ayhan, kentte yaz dönemlerinde boğulma olaylarının yaşanmaması için gerekli önlemleri aldıklarını belirtti. Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, kentte yaz dönemlerinde gerçekleşen boğulma vakalarıyla...

SİNOP Belediye Başkanı Barış Ayhan, kentte yaz dönemlerinde boğulma olaylarının yaşanmaması için gerekli önlemleri aldıklarını belirtti. Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, kentte yaz dönemlerinde gerçekleşen boğulma vakalarıyla ilgili önlem aldıklarını söyledi. Başkan Ayhan, "Sinop’ta çok boğulma vakaları ile karşılaşmıyoruz ama civar illerden gelen misafirlerimiz ile ilgili her yıl birkaç tane boğulma vakası ile karşılaşıyoruz. Bu da bizi derinden üzüyor açıkçası. Tabi biz bu anlamda Sinop Belediyesi olarak gerekli önlemlerimizi şimdiden aldık. Cankurtaranlarımızın istihdamını sağladık. Cankurtaranlarımızın yanında teknik ekipmanlarıyla birlikte tüm Sinop sahillerinde boğulma vakalarının önlenmesi için kadromuzu ekibimizi hazırladık. Umuyoruz ki bu sene Sinop’ta boğulma vakası yaşanmayacak. Sinop Belediyesi olarak tüm tedbirlerimizi şuan dan itibaren almış durumdayız" dedi.

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