(Görüntülü) Sinir krizi geçirdiği iddia edilen kadın sokağı savaş alanına çevirdi

Alper KORKMAZ-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL, ()-BAĞCILAR'da psikolojik tedavi gördüğü ve sinir krizi geçirdiği iddia edilen bir kadın ütüden, ayakkabıya, tencereden, ütü masasına eline geçirdiği her şeyi pencereden aşağı attı. Annesi ve polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirilen kadın ambulansla hastaneye götürüldü. Olay Merkez Mahallesi 666.sokak üzerinde bulunan evlerinde annesiyle birlikte 6 katlı binanın 3. katında yaşayan 30 yaşındaki Deniz G. öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdi. Evde eline geçirdiği her şeyi aşağı atmaya başlayan ve psikolojik tedavi de gördüğü ileri sürülen genç kadını annesi de sakinleştiremedi. Deniz G. evde bulduğu tencere, ütü, giysi, halı, ütü masası gibi birçok eşyayı pencereden aşağı atarken, camları da kırdı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sakinleşen ve ikna edilen kadın itfaiye ekiplerince ambulansa taşındı. Deniz G. sağlık ekiplerince kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Deniz G. 'nin komşusu, "Biraz ruhsal sıkıntıları var. Bizde ihbar ettik daha fazla zarar vermemesi için. Annesine Allah sabır versin. Annesine yazık. Sürekli evde olmuyorum. Bugün denk geldim olaya baya korktum. Her şeyi attı, kırdı. Vatandaşlar da korktu" diye konuştu.