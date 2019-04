(Görüntülü) Singapur Havayolları Avrupa Başkanı Menon: İstanbul Havalimanı dünyada 1'inci olacak

SİNGAPUR Havayolları Avrupa Bölge Başkanı Subhas Menon, taşınmanın ardından İstanbul Havalimanı'nın tam kapasite faaliyete geçmesiyle birlikte İstanbul'un havacılıkta önemli bir 'hub' (merkez) olacağını söyledi. Menon, "İstanbul zaten böyleydi. Ancak İstanbul Havalimanı ile birlikte rakiplerine fark atarak dünyada birinci olacak. Biz bu hub bağlantısını kullanma konusunda çok tecrübeli bir havayoluyuz" dedi. Yeşilköy'de bir otelde düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelen Singapur Havayolları Avrupa Bölge Başkanı Subhas Menon, Singapur Havayolları'nın İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin konuştu. Bu yılın sonuna doğru İstanbul Havalimanı - Singapur hattında Airbus A-350 tipi uçaklarla seferlere başlayacağını belirten Menon, Singapur Havayolları'nın kısa zamanda yeni havalimanından sefer sayısının artırılacağını belirtti. Menon, "Ekonomik krizin ardından çok şükür kötü günler geride kaldı. Bunun en iyi göstergelerinden biri İstanbul Havalimanı'nın açılmış olmasıdır. İstanbul Havalimanı'nın hayata geçirilmesinden dolayı Türkiye'yi ve yapılan geliştirmelerden dolayı Türk Hava Yolları'nı çok takdir ediyorum. Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecinde 10 bin parçadan oluşan, 47 bin ton malzeme taşındı. Bu çok etkileyici. İstanbul'un muhteşem bir hub bağlantısı olacak. Zaten böyleydi ancak İstanbul Havalimanı ile birlikte rakiplerine fark atarak dünyada birinci olacak. Biz bu hub bağlantısını kullanma konusunda çok tecrübeli bir havayoluyuz. Bu yüzden buradaki yetkilileri tebrik ediyoruz" dedi. "İSTANBUL UÇUŞLARIMIZI HEP SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ" Subhas Menon, Singapur Havayolları olarak İstanbul'a yaklaşık 30 yıldır uçtuklarını anımsatarak, "Şuna inanıyoruz ki, bir şeye erken başlarsanız en güzel şeylere siz sahip olursunuz. Geç kalanlar, erken gelenlerin bıraktıklarıyla yetinmek zorunda kalırlar. İstanbul uçuşlarımızı hep sürdürmek istiyoruz" diye konuştu. "İSTANBUL'A AİRBUS A-350 İLE GELECEĞİZ" Singapur Havayolları'nın hizmetine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Menon, şunları söyledi: "Havayolumuzun 3 temel değeri var. Bunlar, 'hizmette mükemmeliyet', 'ürün liderliği' ve 'en iyi bağlantı'. Bunları yaparken de en iyi personeli bünyemizde barındırıyoruz. Özellikle bizim için kabin mürettebatımız çok önemli. Ürün konusunda yeni geliştirmelerimiz var. Filomuzda 19 adet Airbus A-380 var. A-380'in dünyada ilk uçuşunu gerçekleştiren havayolu şirketiyiz. Şu anda Avrupa genelindeki uçuşlarımız yeni Airbus A-350 ile yapılıyor. İstanbul'a da en kısa zamanda A-350 ile geleceğiz. 2018 yılında 'skytrax' tarafından dünyanın en iyi havayolu seçildik. Yine 'tripadvisor' tarafından da iki yıl üst üste dünyanın en iyi havayolu seçildik. Dünyanın en çok ödül alan havayoluyuz. Her zaman yolcularımıza söz verdiğimiz gibi en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz." "TÜRKİYE'YE OLAN TALEP ÇOK BÜYÜK" Singapur Havayolları Avrupa Bölge Başkanı Subhas Menon, toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Şu an haftada 5 olan İstanbul-Singapur seferlerinin artırılıp artırılmayacağıyla ilgili bir soru üzerine "İstanbul Havalimanı'nda müthiş bir potansiyel var. Türk Hava Yolları, hem Star Alliance üyesi olarak hem de ortak bayrak uçuşlarımız açısından bizim partnerimiz. Singapur Havayolları, Türkiye'ye uçan ilk Asya havoyul şirketi. Türkiye'de ne yaşanırsa yaşansın Singapur Havayolları hiçbir zaman uçuşlarını durdurmadı. Benim çalıştığım dönemde 1999 depremini yaşadık, 15 Temmuz darbe girişimini yaşadık. Havalimanının bombalanmasını ve çok büyük krizleri yaşadık. Bütün bunlara rağmen Singapur Havayolları olarak hiçbir zaman uçuşlarımızı durdurmadık. Darbe girişimi öncesinde uçuşlarımız haftada 7 frekansa çıkarmıştık. Ancak yaşanan olayların ardından birden talepler düştü ve biz de sefer sayımızı 3'e düşürdük. Zaman geçtikçe önce 4'e sonra 5'e çıkardık. Şu an yapabileceğimiz en iyi rakam 5 ancak en kısa zamanda 7'ye çıkmak istiyoruz. Çünkü Türkiye'ye olan talep çok büyük" şeklinde yanıt verdi. İSTANBUL -SİNGAPUR HATTINDA DOLULUK ORANLARI YÜZDE 96 İstanbul-Singapur uçuşlarında doluluk oranlarının yüzde 96 olduğunu aktaran Menon, Singapur Havayolları'nın tüm uçuşlarda 2017'de 890 milyon Singapur Doları kâr ederek kapattığını, 2018'in de ilk 9 aylık sonuçlarına göre ilk 9 ayda 787 milyon Singapur Doları kâr ettiğini açıkladı. Basın toplantısında Subhas Menon'un yanı sıra Singapur Havayolları Türkiye Genel Müdürü Mark Veah bir konuşma yaparken, Pazarlama ve Hizmetler Müdürü Derya Pekruh Gerçeker de Singapur Havayolları ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.