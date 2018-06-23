(Görüntülü) Sinem, boğulmaktan kurtardığı 10 yavru köpeğe sahiplendi

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde üniversite öğrencisi Sinem Erkayıran, biriken yağmur suyunda boğulmak üzere olan 10 yavru köpeği kurtarıp sahiplendi. ​Karaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde eğitim gören Sinem Erkayıran, Cengiz Topel Mahallesi'nde yağışlı havada boş araziden gelen köpek seslerini fark etti. Arazide, biriken yağmur suyunda mahsur kalan yavru köpekleri gören Erkayıran, yardıma koştu. Henüz birkaç günlük olan 10 yavru köpeği ailesiyle birlikte, boğulmaktan son anda kurtarıp evine getirdi. Islanan köpekleri kurulayan ve süt veren Erkayıran, onları sahiplenip yuva yaptı. Yavruları, yuvalarında boğulmak üzereyken kurtardıklarını anlatan Erkayıran, "Yavrulara bir yuva yaptık. Günlük sütlerini veriyoruz. Annesinin gelmesini çok bekledik, ama annesi gelmedi. Annesiz yavruları kaderlerine terk edemezdik. Biz sahiplendik, başka sahiplenmek isteyen aileler olursa da verebiliriz" dedi. Baba Mesut Erkayıran da evlerinin bahçesine bir yuva yaparak köpek yavrularını korumaya aldıklarını belirtti.