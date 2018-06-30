(Görüntülü) Sınavı 1 dakika ile kaçırdı

BU yıl ilk defa uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Antalya'da bazı öğrenciler 15 dakika kuralına takıldı ve sınava giremedi. Bir öğrenci 1 dakika gecikmeyle sıvana alınmazken, bir okulda da köpek, sahibiyle sınav salonuna girmek için çaba sarf etti, polis engel oldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu sene ilk defa düzenlenen YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün saat 10.15'te başladı. Antalya'da 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde sınava girecek öğrencilerin aileleri, sabahın erken saatlerinde okulun bahçesinde yerini aldı. Saat 09.50'ye kadar okulun bahçesinde bekleyen aileler, anonsla bahçenin dışına çıkartıldı. 15 dakika kuralının uygulandığı sınavda saat 10.00'a birkaç dakika kala bazı öğrenciler koşarak salonlarına ulaştı. Öte yandan bir köpek de sahibini okulun giriş kapısına kadar uğurladı. Sahibi ile sınav salonuna girmek isteyen köpeği polis engelledi. Köpeği, öğrencinin bir yakını okuldan çıkartmaya çalıştı. Köpek, bir süre daha okulun bahçesinde bekledikten sonra öğrencinin yakını tarafından bahçeden dışarıya çıkartıldı.

Ailelerden bazıları okulun etrafında araçlarında çocuklarını beklerken, bazıları da sıcak hava nedeniyle ağaçların altında oturmayı tercih etti. Öğrenciler gibi heyecanlı olduğu gözlenen anne ve babalar, yanlarında getirdikleri dini kitaplardan dualar okudu.

SINAVI, 1 DAKİKA İLE KAÇIRDI

Antalya'da sınav heyecanının yaşandığı okullardan birisi de Muratpaşa ilçesindeki Vali Hüsnü Tuğlu İlk ve Ortaokulu oldu. Aileler sabahın erken saatlerinde çocuklarının gireceği okula geldi. Emniyet yetkilileri sınava girecekleri didik didik ararken, bir öğrenci 1 dakika ile sınavı kaçırdı. Görevliler 15 dakika kuralı gereği okul kapılarını saat 10.00'da kapattı. Kapılar kapatıldıktan bir dakika sonra gelen ve adını vermek istemeyen bir erkek öğrenci sınava alınmadı. Sınava girmek için görevlilerle konuşan ve onları ikna etmeye çalışan gencin çabaları 15 dakika kuralı nedeniyle sonuçsuz kaldı.

Görevlilerin Saat '10'u 3 geçiyor demesinin ardından öğrenci çaresiz okuldan ayrılmak zorunda kaldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan genç, Gecikme değil sadece dikkatsizlik hepsi bu. Sınav 10.15 yazıyor. Ben tam 10.00'da geldim. Ancak görevliler '10'u 1 geçiyor' dediler ve bini almadılar. 1 dakikanın kurbanı oldum dedi.

SINAVLAR YARIN DA DEVAM EDECEK

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise yarın saat 10.15'te, Yabancı Dil Testi (YDT) de aynı gün saat 15.45'te düzenlenecek. Adaylar sabah oturumlarına saat 10.00'dan, öğleden sonraki oturuma ise 15.30'dan sonra sınav binasına alınmayacak. Ayrıca ÖSYM tarafından hazırlanan kamu spotunda adayların sınav giriş belgesi ve fotoğraflarının yer aldığı kimlik belgelerini sınava giderken yanlarında bulundurması gerektiği hatırlatıldı. TYT'ye 2 milyon 381 bin 784, AYT'ye 2 milyon 19 bin 853, YDT'ye ise 131 bin 453 aday başvuru yaptı. Sınav sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak.