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(Görüntülü) Sınava giremeyen adaylar ağladı, yakınları kapıyı yumrukladı

SAMSUN'da 2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavına geç kalıp giremeyen adaylar gözyaşlarını tutamazken, yakınları da okul kapısını yumrukladı. Bugün saat 10.00'da başlayıp 75 dakika sürecek olan 2018-KPSS Öğretmenlik...

SAMSUN'da 2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavına geç kalıp giremeyen adaylar gözyaşlarını tutamazken, yakınları da okul kapısını yumrukladı.

Bugün saat 10.00'da başlayıp 75 dakika sürecek olan 2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Sınavı Samsun’da 47 okulda 15 bin 516 adayın katılımı ile başladı. Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüsü içerisinde 26 okulda 8 bin 568 aday, ayrıca Kurupelit Kız Meslek Lisesi ve Garip Zeycan Fen Lisesi'nde 677 aday sınava girdi. Bu bölgelerde sınav nedeniyle bazı yollar trafie kapatıldı. OMÜ'de bazı adaylar sınava geç kalmamak için koşarak okul kapısından içeriye girmeye çalıştı. Kampüs içerisinde araç trafiğinin de yoğun olduğu zamanlarda öğrenciler araçlardan inerek sınav yerlerine koşarak yetişmeye çalıştı. Saatin 10.00'u göstermesiyle okul kapıları kapandı ve geç kalan bazı adaylar sınava giremedi. Sınava giremeyen adaylar gözyaşlarını tutamazken, bir adayın yakınları ise içeri girebilmesi için okul kapısını yumrukladı. Güvenlik güçlerin de sözlü olarak müdahale ettiği olayda sınava giremeyen adaylar ve yakınları okul önünden ayrıldı.

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