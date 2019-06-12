(Görüntülü) Simav'a şehit acısı düştü-2
12 Haziran 2019 Çarşamba 10:33
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Ozon tedavisi birçok hastalıkta uygulanıyor
- 2Malatya'da, 5 hastaya eş zamanlı...
- 3Baba ile doğru iletişim çocuğun sosyal...
- 4Romatizma ve MS ilaçlarının satışı...
- 5Uzmanından uyarı: Yaza fit girmek için...
- 6(Görüntülü) Yaşaması için seferber...
- 7Yaşaması için seferber olunan Emir, hayata...
- 8(Görüntülü) Malatya'da, 5 hastaya...
- 9Strese karşı bol sebze, meyve ve sarımsak...
- 10Malatya'da, 5 hastaya eş zamanlı...
- 1YKS’de öğrenciler kendilerine özel...
- 2Ailelere uyarı: Karne nedeniyle çocuğunuzu...
- 3Bağcılarlı gençler tatil için Kefken...
- 4YKS öncesinde çözülen denemelerde saat...
- 5Meslek liseli kızlar projelerini sergiledi
- 6Üniversite adaylarına moral filmi
- 7Üniversite adaylarına moral filmi
- 8Maltepe Üniversitesi 'Geleceğinize...
- 9YKS’de verileri okumak ve zaman yönetimi...
- 10'İslâm medeniyetinde bilim ve teknoloji'...
- 1Tüm Türkiye Emlakjet Kullanarak Dairesini...
- 2"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 3Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 4Kredili konut satışları Kasım'da...
- 5Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 6Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 7Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 8İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 9Sahibinden Satılık Arsa
- 10Konut Satışları Artarak Devam ediyor
İlgili Haberler
SON DAKİKA
- 1(Görüntülü) Van'da yaşayan İranlı'nın...
- 2Bakan Akar: Gerekli cevabı hazırlıyoruz
- 3(Görüntülü) Top model Bar Refaeli Antalya'da
- 4Keklik avcısının uyuma numarası tutmadı
- 5Altınordulu İlke'nin hedefi Tokyo
- 6(Görüntülü) Danışmanlık şirketi...
- 7(Görüntülü) Hong Kong’da 'suçlu...
- 8Azevedo’dan WTO reformları için birlikte...
- 9Ağabeyini öldürüp, yeğenine, 'Siz...
- 10(Görüntülü) Otomobil yol kenarındaki...
- 11Bakan Akar: Gerekli cevabı hazırlıyoruz
- 12Geçtiğimiz ay en çok Beşiktaş konuşuldu
- 13Geçtiğimiz ay en çok Beşiktaş konuşuldu
- 14Geçtiğimiz ay en çok Beşiktaş konuşuldu
- 15(Görüntülü) AVM Önünde Uyuşturucu...
- 16(Görüntülü) AVM Önünde Uyuşturucu...
- 17(Görüntülü) Linke tıkladı; uyandığında...
- 182018'de balık tüketimi arttı
- 19Mert Hakan'dan Menemen'e yeşil...
- 20Kazada ölen 2 kardeşin cenazeleri, memleketlerine...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:25
|05:24
|13:09
|17:08
|20:43
|22:34