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(Görüntülü) Silopi'de velilere 'İletişim ve Çocuk' semineri

Mehmet Selim YALÇIN SİLOPİ(Şırnak),() Şırnak'ın Silopi ilçesinde, öğrenci velilerine yönelik 'Aile İçi İletişim Ve Çocuk Eğitimi' semineri verildi. Silopi Koç İlkokulu Rehberlik Servisi tarafından okulun konferans salonunda düzenlenen...

Mehmet Selim YALÇIN SİLOPİ(Şırnak),() Şırnak'ın Silopi ilçesinde, öğrenci velilerine yönelik 'Aile İçi İletişim Ve Çocuk Eğitimi' semineri verildi. Silopi Koç İlkokulu Rehberlik Servisi tarafından okulun konferans salonunda düzenlenen seminere yaklaşık 200 veli katıldı. Rehber öğretmenler slayt eşliğinde anlatımlar yaparak velilere, öğrencilere nasıl davranmaları gerektiği yönünde bilgileri aktardı. Bilgisayar, tablet ve telefon kullanımının aile bireyleri arasında yaygınlaştığına vurgu yapılan seminerde, bu cihazların aile içi iletişime olumsuz etkilerinden bahsedilerek, bilinçli teknoloji kullanılması yönünde uyarılara yer verildi. Velilerin sorun ve sıkıntılarına çözüm yollarının arandığı seminerin sonunda talep ve istekler not şeklinde tutuldu. Koç İlkokulu'nda rehberlik öğretmeni Tehfit Mollaoğlu, Öğrencilerimizin davranışlarıyla alakalı, velilerimizin çocuklara nasıl davranmaları gerektiğiyle alakalı neler yapılabileceğiyle, artı ve eksi yönleriyle ilgili velilerimizle bir istişarede bulunduk. Seminerimizi verdikten sonra sempozyum şeklinde soru cevaplar aldık. Çeşitli geri dönükler oldu. Pozitif olarak üst düzeyde geri dönük aldık. Seminerlerin devamının sağlanması adına da öğrencilerimizin davranışların neler olması gerektiğini velilerimize birçok önerilerde bulunduk. Teknolojiyi nasıl kullanmalıyız. Evimizde ders çalışma tekniklerini nasıl öğretmeliyiz. Öğrencilerimizi okula getirir götürürken nelere dikkat etmeliyiz. Bunları ifade ettik dedi.

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