(Görüntülü) Silopi'de işadamları, Osmanlı geleneğini uygulayıp yoksulların borç defterini kapattı

Mehmet Selim YALÇIN, (SİLOPİ-) ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde hayırsever işadamları, Osmanlı döneminde uygulanan, "Zimem" geleneğini uygulayarak yoksul vatandaşların fırın ve bakkallara olan borçlarının yazılı olduğu defteri satın alarak, halkın borçlarını bayram öncesi kapattı. Osmanlı döneminde uygulanan, zenginlerin fakirlerin borcunu ödemesi olarak bilinen, "Zimem' geleneğini Silopi ilçesinde Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'ne (MÜSİAD) bağlı işadamları hayata geçirdi. Cumhuriyet mahallesi ve Şehit Harunboy mahallesinde 2 bakkal ve ekmek fırınına giren işadamları, esnafın veresiye defterini alarak yaklaşık 200 kişinin 15 bin lira değerindeki tüm borçlarını kapattı. İşadamları ilk olarak Cumhuriyet mahallesinde Meryem Geçgel?e ait bakkal dükkanını ziyaret etti. MÜSİAD Şırnak Temsilcisi Yusuf Bilin, borç defterini esnaflar ile birlikte inceledikten sonra ortaya çıkan borç rakamını, nakit para şeklinde esnafa ödeyerek, borç defterini satın aldı. Bayram öncesi yapılan yardım, hem esnafı, hem de borçlu vatandaşları sevindirdi. Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan bakkal işletmecisi Meryem Geçgel, yapılan yardımlar için hayır duasında bulundu. Yardım dağıtımına şahitlik eden Veysi Ökmen ise, "Allah razı olsun. Bu yaptığınız iyilik, iki tarafı da sevindirmiş oldu. Bir esnaf gerçekten borcunu alamayacak durumdaydı. Onu aldı, rahatladı. Öte yandan, bir de çok fakir olanlar borcunu ödemeyecek durumdaydılar. Bir de onlar bu bayramda rahatladılar. Sabah gelecek borcu olmayınca sevinecek. Allah sizden razı olsun, sizi tebrik ediyorum" dedi.