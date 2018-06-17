İstanbul - SİLİVRİ'de sağanak yağmur nedeniyle yolları su bastı. Silivri'de öğlenden sonra etkili olan sağanak yağmurla yollar su altında kaldı. Su birikintisinin içinden ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı.
(Görüntülü) Silivri'de yollar göle döndü
İstanbul - SİLİVRİ'de sağanak yağmur nedeniyle yolları su bastı. Silivri'de öğlenden sonra etkili olan sağanak yağmurla yollar su altında kaldı. Su birikintisinin içinden ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. ...
17 Haziran 2018 Pazar 17:14
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