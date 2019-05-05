Alparslan ERMİŞ /İSTANBUL,() SİLİVRİ'de TEM Otoyolundaki aydınlatmalar için kullanılan trafo patladı. Kısa süre de alev alan trafo, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İstanbul Silivri'de TEM otoyolu Kınalı gişeleri yanında bulunan trafo henüz belirlenemeyen nedenle patladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, trafoda çıkan yangını söndürdü. BEDAŞ ekipleri ise yangının söndürülmesinin ardından, olay yerinde incelemelerde bulundu.
(Görüntülü) Silivri'de trafo alev alev yandı
Alparslan ERMİŞ /İSTANBUL,() SİLİVRİ'de TEM Otoyolundaki aydınlatmalar için kullanılan trafo patladı. Kısa süre de alev alan trafo, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İstanbul Silivri'de TEM otoyolu Kınalı gişeleri yanında bulunan trafo...
05 Mayıs 2019 Pazar 07:08
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