(Görüntülü) Silivri'de saldırı anı kamerada: Eski damadı kurşun yağdırdı

Alparslan ERMİŞ / İSTANBUL, () - SİLİVRİ'de bir kişi eski damadının pompalı silahla düzenlediği saldırı sonucu yaralandı.



Olay, saat 17.45 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi.



Edinilen bilgilere göre, Koray C., yolda yürüdüğü sırada eski damadı tarafından bacaklarından vuruldu. Yaralanan Koray C., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis saldırganı ararken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırgan aracıyla gelerek kurşun yağdırıyor. Saldırının ardından ise aracına binerek kaçıyor. Koray C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken saldırganı yakalamak için çalışma sürüyor.