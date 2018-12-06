(Görüntülü) Silivri'de sahte içki operasyonu

İSTANBUL ()-İSTANBUL İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri'de sahte içki imalatı yapan bir depoya baskın düzenledi. Operasyonda 5 ton metil alkol ele geçirilirken, 1 kişi şüpheli alındı. Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri Alipaşa Mahallesi'nde kolonya imalathanesi olarak gösterilen bir depoda sahte alkol üretildiği ihbarı aldı. Ekipler adrese baskın düzenledi. İşyerinde yapılan aramada 5 ton metil alkol, damıtma cihazları ve alkol bidonlar bulundu. Ekipler ele geçirilen maddelere el koydu. Kaçak içki üreten imalathane mühürlenirken, S.Y. isimli bir kişi gözaltına alındı.