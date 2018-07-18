İSTANBUL/()-SİLİVRİ'de akşam saatlerinde sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Meteoroloji'nin İstanbul için yaptığı uyarının ardından akşam saatlerinde Silivri'de kısa süreli sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Yağış hayatı olumsuz etkilerken, fırtınadan dolayı ağaçlar devrildi. Vatandaşlar yağıştan korunmak için kapalı alanları tercih etti. Öte yandan TEM otoyolunda sürücüler yağış nedeniyle kontrollü olarak ilerledi.
(Görüntülü) Silivri'de sağanak ve fırtına etkili oldu
İSTANBUL/()-SİLİVRİ'de akşam saatlerinde sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Meteoroloji'nin İstanbul için yaptığı uyarının ardından akşam saatlerinde Silivri'de kısa süreli sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Yağış hayatı...
18 Temmuz 2018 Çarşamba 09:32
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