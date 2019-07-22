Alparslan ERMİŞ/İSTANBUL,()-SİLİVRİ'de belirlenemeyen bir nedenle çıkan ot yangını güçlükle kontrol altına alındı. Yangın, saat 14.45 sıralarında Selimpaşa Mahallesi Aşıklar Tepesi mevkiinde çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Silivri, Gümüşyaka, Çanta ve Selimpaşa ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangında can ve mal kaybı yaşanmazken, olayla ilgili araştırma başlatıldı.
(Görüntülü) Silivri'de ot yangını güçlükle kontrol altına alındı
Alparslan ERMİŞ/İSTANBUL,()-SİLİVRİ'de belirlenemeyen bir nedenle çıkan ot yangını güçlükle kontrol altına alındı. Yangın, saat 14.45 sıralarında Selimpaşa Mahallesi Aşıklar Tepesi mevkiinde çıktı. Haber verilmesi üzerine...
22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:01
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