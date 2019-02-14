Eren ERMİŞ/İSTANBUL,()-SİLİVRİ'de 3 katlı metruk bina alev alev yandı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından yan binalara sıçramadan söndürüldü. Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Ekrem Özer Sokak üzerinde bulunan 3 katlı metruk bir binada 23.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler yandaki binalara sıçramadan, söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
(Görüntülü) Silivri'de metruk bina alev alev yandı
Eren ERMİŞ/İSTANBUL,()-SİLİVRİ'de 3 katlı metruk bina alev alev yandı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından yan binalara sıçramadan söndürüldü. Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Ekrem Özer Sokak üzerinde bulunan 3 katlı metruk bir binada...
14 Şubat 2019 Perşembe 09:13
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.