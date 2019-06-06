Haber : Zeki GÜNAL / İstanbul - SİLİVRİ'de etrafını köpekler saran motosiklet sürücüsü zor anlar anlar yaşadı. Sürücü, bir köpeğin kendisini ısırdığını söylerken, yaşananlar da motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Silivri sahil yolunda motosikleti ile gezen Sadık Can Demiray'ın etrafını köpekler sardı. Havlayarak aniden karşısına çıkan köpekleri görünce paniğe kapılan motosikletli köpeklerden kurtulmak için yoluna devam etmek istedi. Sürücü köpeklerin çoğalmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Son olarak sol tarafından gelen kangal cinsi köpeği gören Sadık Can Demiray gaza yüklenerek köpeklerden kurtulmayı başardı. Yaşanan olay motosikletlinin kaskında takılı olan kameraya yansıdı. Sadık Can Demiray "Köpekler yüzünden bu yoldan geçemiyoruz. Saldırıyorlar, hiç kimse geçemiyor. Köpekler benim ayağımı ısırdı" dedi.
(Görüntülü) Silivri'de etrafını köpekler saran motosiklet sürücüsünün zor anları
Haber : Zeki GÜNAL / İstanbul - SİLİVRİ'de etrafını köpekler saran motosiklet sürücüsü zor anlar anlar yaşadı. Sürücü, bir köpeğin kendisini ısırdığını söylerken, yaşananlar da motosiklet sürücüsünün kask kamerasına...
06 Haziran 2019 Perşembe 13:54
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